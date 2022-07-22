В багаже пассажира Кольцово обнаружили 4-килограммовый церковный колокол

Нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово пресекли попытку вывоза религиозной реликвии весом почти 4 килограмма. Речь идет о малом церковном колоколе.

Его таможенники обнаружили в багаже авиапассажира. Житель региона приобрел колокол через интернет и хотел подарить его бизнес-партнеру из Узбекистана в качестве сувенира, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Культурная ценность была передана на экспертизу. Согласно заключению, она отлита из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца, железа. Такой химический состав применялся более 100 лет назад. Царапины и коррозия, а также следы ремонта свидетельствуют о продолжительной эксплуатации. Примерная стоимость предмета превышает 4 000 рублей.

"Согласно заключению таможенного эксперта, перемещаемый в багаже колокол является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и органичен к перемещению через государственную границу. За перемещение колокола без разрешения Минкультуры России и пассажирской таможенной декларации нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация", – прокомментировал начальник Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолий Тимощенков.