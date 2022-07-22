Свердловский Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта Макса Барских

Надзорное ведомство поможет горожанам вернуть деньги за билеты. Фото: Алексей Кунилов

Концерт украинского певца Макса Барских должен был состояться еще 23 сентября 2020 года, но впоследствии был несколько раз перенесен из-за пандемии. А позже артист заявил, что отказывается выступать в России из-за начала спецоперации.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило коллективный иск после многочисленных обращений екатеринбуржцев к организаторам концерта ООО "Ладошки Шоу" из-за отказа вернуть деньги за билеты. Всего в надзорное ведомство поступило 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей.

Выступление артиста должно было пройти в сентябре 2020 года, позже его перенесли на май 2021 года, затем на 18 сентября 2021 года, а потом на 16 апреля 2022 года. В итоге концерт не состоялся.