Темы дня

Общество
22 июля 2022, 13:03

Свердловский Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта Макса Барских

  Анастасия Винник
деньги

Надзорное ведомство поможет горожанам вернуть деньги за билеты. Фото: Алексей Кунилов

Концерт украинского певца Макса Барских должен был состояться еще 23 сентября 2020 года, но впоследствии был несколько раз перенесен из-за пандемии. А позже артист заявил, что отказывается выступать в России из-за начала спецоперации.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило коллективный иск после многочисленных обращений екатеринбуржцев к организаторам концерта ООО "Ладошки Шоу" из-за отказа вернуть деньги за билеты. Всего в надзорное ведомство поступило 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей.

Выступление артиста должно было пройти в сентябре 2020 года, позже его перенесли на май 2021 года, затем на 18 сентября 2021 года, а потом на 16 апреля 2022 года. В итоге концерт не состоялся.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.07.2022, 14:22 / Общество
В Екатеринбурге перекроют две улицы в Кировском районе и еще одну на Старой Сортировке
22.07.2022, 14:08 / Общество
На Урале водитель иномарки потерял сознание и врезался в дом
22.07.2022, 13:44 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 171 случай COVID-19
22.07.2022, 13:37 / Общество
В багаже пассажира Кольцово обнаружили 4-килограммовый церковный колокол
22.07.2022, 13:03 / Общество
Свердловский Роспотребнадзор подаст иск к организаторам концерта Макса Барских