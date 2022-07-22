Свердловский губернатор посетил Североуральск

В частности, глава Среднего Урала проинспектировал ход реконструкции площади Мира. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочего визита в Северный управленческий округ посетил Североуральск, где ознакомился с проектами развития муниципалитета.

Вместе с главой города Светланой Мироновой он проинспектировал, как ведется реконструкция площади Мира. Проект комплексного благоустройства победил в рейтинговом голосовании 2019 года. И в 2021 году там началось преображение.

За два года на обновление площади будет направлено около 80 млн рублей, почти 55 млн из которых – средства областной казны.

В ходе рабочего визита губернатора глава муниципалитета также отчиталась о ходе плановой разработки шахты "Черемуховская-Глубокая", развитии социальной инфраструктуры, а также о ремонте школ, домов культуры и досуговых центров. В частности, о восстановлении бассейна "Нептун", в котором в начале марта обрушилась крыша. Ожидается, что большая часть работ завершится осенью.

Также Светлана Миронова рассказала о реализуемой в городе программе переселения из аварийного жилья. Так, в числе жителей, чьи дома получили такой статус до 1 января 2017 года, – девять семей из поселка Черемухово. У муниципалитета, по словам мэра, есть для них жилье, но оно требует ремонта.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала оценил важность проектов развития, которые делают жизнь в городе более привлекательной. Вместе с тем он отметил ряд нерешенных вопросов – нехватку кадров в здравоохранении и образовании.

"Безусловно, эти и другие вопросы требуют совместного решения, качественной проработки документов для участия в федеральных и региональных программах, привлечения всех источников финансирования", – сказал губернатор.