Глава Среднего Урала проверил, как выполняются его поручения в Волчанске

Еще одно поручение касалось проведения капитального ремонта в школе № 23. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Волчанск проверил, как выполнено его поручение по капитальному ремонту детского сада № 4. Два года назад с этой проблемой к главе региона обратилась многодетная мама.

К тому моменту здание, которое эксплуатировалось более 30 лет, сильно обветшало. А сейчас в дошкольном учреждении на 140 мест заменили окна и наружные эвакуационные лестницы, а также электрооборудование, системы отопления и подачи воды. Стоимость проекта составила почти 28 млн рублей. Около 5 млн рублей дополнительно ушло на оснащение пищеблока, медкабинета, прачечной, музыкального и спортивного зала, групп и спален.

Еще одно поручение касалось проведения капитального ремонта в школе № 23. Износ старого здания превышал 75%, проводка не выдерживала нагрузок. Работы уже идут. К концу 2023 года планируется, что ученики вернутся в стены родной школы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Среди других позитивных изменений – строительство новых жилых домов и Дома культуры, решение проблем коммунальной сферы, продолжение газификации территории, создание комфортной городской среды. Кроме того, осуществляется важный для города проект – строительство соединительной дороги между южной и северной частями Волчанска. Также продолжается ремонт дорог в центре и в частном секторе муниципалитета.

Глава Среднего Урала также дал поручение по проработке проекта по переселению граждан из аварийного жилфонда. Сейчас в новом жилье нуждаются более 500 человек. В конце рабочей поездки губернатор проверил, в каком состоянии находится благоустроенный в 2019 году Комсомольский парк.