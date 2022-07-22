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22 июля 2022, 20:00

К концу недели на Средний Урал вернется 30-градусная жара

жара

В Екатеринбурге в выходные ожидается +25...+27 ºС и +28...+30 ºС соответственно. Фото: Галина Соловьева

В Свердловскую область возвращается изнуряющая жара. Синоптики пообещали до +30 градусов к концу недели.

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 23 и 24 июля столбики термометров покажут +11...+16 ºС. В дневные часы воздух прогреется до +22...+27 ºС — в субботу и до +25...+30 ºС — в воскресенье. Возможны грозы и небольшой ветер. В Екатеринбурге в выходные ожидается +25...+27 ºС и +28...+30 ºС соответственно.

Ранее "Областная газета", что жара нередко становится причиной осложнения многих хронических недугов. Особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний, риск обострения которых увеличивается в 20 раз. Солнечные лучи могут спровоцировать и тепловой удар, от которого за полторы недели 30-градусного пекла пострадали десятки екатеринбуржцев. Как обезопасить себя в жару и кто в этот период находится в группе риска, читайте тут.

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