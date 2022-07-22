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Общество
22 июля 2022, 16:35

В России продукты с истекающим сроком годности предложили отдавать малоимущим

  Юлия Пастух
Продукты в магазине

По мнению представителей Минпромторга, в России необходимо развивать программу фудшеринга. Фото: Алексей Кунилов

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало идею о бесплатной выдаче малоимущим продуктов с истекающим сроком годности. При этом еда должна быть пригодна к употреблению и иметь необходимые сертификаты качества.

Речь идет о планах на развитие программы фудшеринга в России. Если торговые сети будут передавать такие продукты на благотворительность, это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 миллиона тонн продовольствия в год, — рассказали "Известиям" в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что ретейлерам сейчас выгоднее списывать товары на утилизацию, так как участие в благотворительности требует уплаты налога. Поэтому, чтобы мотивировать магазины развивать программу фудшеринга, необходимо этот вид операций освободить от НДС.

Областная газета Свердловской области

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