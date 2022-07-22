В Екатеринбурге открылась ярмарка продукции из ГУФСИН

На ярмарке представлены украшения, одежда, мебель, сувениры, продукты питания, овощи и фрукты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге 22 июля открылась ярмарка товаров, произведенных в учреждениях ГУФСИН. По мнению первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, который посетил мероприятие, подобные места могут стать площадками для обмена опытом и поиска новых рынков для сбыта.

Такие выставки-ярмарки проходят на Среднем Урале уже 12 лет во Дворце молодежи. В прошлом году на таком мероприятии было продано товаров на общую сумму 1,33 млн рублей, а также достигнуты договоренности на заказы в учреждения Федеральной службы исполнения наказания на общую сумму более 6 млн рублей.

"Сегодня государством совершаются очень важные шаги к созданию эффективной, справедливой и цивилизованной системы исполнения наказания. Проведение ярмарки направлено, в первую очередь, на популяризацию продукции производителей на базе уголовно-исполнительной системы. И именно здесь покупатели имеют возможность приобретать товар без торговых наценок. Свердловская область заинтересована в таких производителях", — отметил Алексей Шмыков.

На ярмарке представлены украшения, одежда, мебель, сувениры, продукты питания, овощи и фрукты.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что в 2019 году правительство региона и руководство свердловского ГУФСИН подписали соглашение о развитии производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Это позволит заключенным ресоциализироваться и вернуться в общественную жизнь.