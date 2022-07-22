Свердловский губернатор поручил увеличить количество спортивной инфраструктуры на севере области

По словам главы региона, фактическая загруженность большинства спортивных сооружений превышает нормативы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Краснотурьинск. Во время поездки он обозначил задачи по развитию спортивной инфраструктуры на севере региона.

Он напомнил, что к 2023 году президент РФ Владимир Путин поручил увеличить число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 75%. Средний Урал ведет активную работу над выполнением этой установки.

В Свердловской области для выполнения этой задачи действует более 10 тысяч объектов спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 100 объектов. В том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

"Достаточно ли этого? Конечно, нам есть над чем работать, учитывая, что фактическая загруженность большинства спортивных сооружений превышает нормативы. Крытые бассейны, к примеру, у нас работают буквально в три смены – с раннего утра до поздней ночи, настолько высок спрос. Значит, надо строить больше", – отметил губернатор.

Другой важнейшей задачей он назвал оснащение спортивной инфраструктуры. Глава Среднего Урала выразил уверенность, что область имеет все возможности, чтобы стать одним из лидеров по импортозамещению в этой сфере.

Что касается Северного управленческого округа, то здесь за последние пять лет ввели в эксплуатацию пять крупных сооружений — в частности, ледовую арену в Краснотурьинске, футбольно-спортивный комплекс и Дворец единоборств в Качканаре, передает департамент информполитики Свердловской области. В настоящее время завершается строительство еще двух объектов.

В Краснотурьинске губернатор сегодня заложил камень в основание будущего Центра бокса. Его появление ожидают в 2024 году.

Еще одним вопросом, поднятым в ходе рабочего визита в город, стала организация медицинского сопровождения подготовки юных спортсменов. Как рассказали руководители местных спортшкол, организм детей всегда развивается не так, как у остальных. Эти особенности необходимо учитывать спортивным врачам при оформлении допусков к соревнованиям. А таких специалистов на севере области сейчас нет, приходится ездить в Екатеринбург. В этой связи минздраву поручено заняться проработкой проекта по созданию там физкультурных диспансеров.