В Волчанске губернатор ознакомился с ходом ремонта детского сада и школы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вчера работал в Северном управленческом округе (СУО). Глава региона провел ряд совещаний, посвященных развитию муниципалитетов этой части области и ознакомился с проектами, призванными сделать их более комфортными для жизни.

Ивдель

Рабочую поездку губернатор начал с самого северного города Свердловской области. В Ивделе он провел совещание по вопросам реализации промышленного потенциала и повышения качества жизни в северных муниципалитетах. По словам главы региона, одной из главных задач областных властей является создание одинаково комфортных условий как на самых северных, так и приближенных к Екатеринбургу территориях.

– Жизнь в северных городах улучшается: снижается безработица, растет заработная плата, появляются новые рабочие места. С 2012 года запущено 11 новых производств, в создание которых инвестировано свыше 10 миллиардов рублей. Развивается городская инфраструктура: появляются новые набережные, строятся спортивные объекты, школы и детские сады, вводится жилье, ремонтируются больницы, – сказал губернатор.

Как сообщили в департаменте информационной политики, на совещании обсуждалось и развитие транспортных коммуникаций. До 2027 года в СУО запланировано строительство и реконструкция 11 участков автодорог. Только в 2022 году Серов, Ивдель и Волчанск получат на эти цели 140 млн рублей из областной казны.

По мнению главы региона, на данный момент необходимо помочь северным предприятиям влиться в работу по импортозамещению и наладить производство без иностранных партнеров. К 2025 году представители бизнеса на севере области планируют реализовать свыше 70 проектов с объемом инвестиций в 25 млрд рублей. Для привлечения медицинских кадров в отдаленные районы губернатор поручил региональному минздраву активнее привлекать сюда медицинские кадры в рамках программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

Североуральск

В Североуральске Евгений Куйвашев вместе с главой города Светланой Мироновой осмотрел, как ведется реконструкция площади Мира. Проект комплексного благоустройства победил в рейтинговом голосовании 2019 года. За два года на ее обновление будет направлено около 80 млн рублей, почти 55 млн из которых – средства областного бюджета.

Глава Североуральска рассказала губернатору о ходе плановой разработки шахты «Черемуховская-Глубокая» и развитии социальной инфраструктуры. Также она ознакомила его с ходом реализации программы переселения из аварийного жилья.

Глава Среднего Урала оценил важность проектов развития, которые делают жизнь в городе более привлекательной. Вместе с тем он отметил ряд нерешенных вопросов – нехватку кадров в здравоохранении и образовании.

– Безусловно, эти и другие вопросы требуют совместного решения, качественной проработки документов для участия в федеральных и региональных программах, привлечения всех источников финансирования, – сказал губернатор.

Волчанск

В соседнем с Североуральском городе губернатор проверил, как выполняется его поручение по капитальному ремонту детского сада № 4. Два года назад с этой проблемой к нему обратилась многодетная мама. Сейчас в дошкольном учреждении на 140 мест заменили окна и наружные эвакуационные лестницы, а также электрооборудование, системы отопления и подачи воды. Стоимость проекта составила почти 28 млн рублей.

Еще одно поручение касалось проведения капитального ремонта в школе № 23. Износ старого здания превышал 75 процентов, проводка не выдерживала нагрузок. Работы уже идут. Завершить их планируется к концу 2023 года, сообщает департамент информполитики.

Среди других позитивных изменений в Волчанске – строительство новых жилых домов и Дома культуры, решение коммунальных проблем, газификация, создание комфортной городской среды. Продолжается ремонт дорог в центре и в частном секторе. Строится соединительная дорога между южной и северной частями города.

Глава Среднего Урала распорядился проработать проект по переселению граждан из аварийного жилфонда. Сейчас в новом жилье нуждаются более 500 человек.

Краснотурьинск

В административном центре Северного управленческого округа губернатор провел совещание по развитию спортивной инфраструктуры территорий СУО. Эта работа ведется активно. До конца текущего года планируется завершение строительства Ледовой арены в городе Лесном и физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснотурьинске. Планы 2023 года – завершение строительства Ледового дворца в Качканаре и начало строительства спортивного ядра «Олимп» в Верхотурье. Глава региона напомнил участникам совещания о поставленной Президентом России задаче увеличить к 2030 году долю систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей до 75 процентов.

В ходе мероприятия Евгений Куйвашев осмотрел площадку будущего Центра бокса. Его строительство планируется завершить в 2024 году. По словам главы Краснотурьинска Александра Устинова, это будет не единичный объект, а целый спортивный хаб, в котором планируется проводить занятия по различным дисциплинам.

Участие в церемонии закладки первого камня в основание будущего Центра бокса принял олимпийский чемпион, боксер Егор Мехонцев. Он выразил надежду, что с появлением в Краснотурьинске современного спортивного объекта в ближайшие годы получат развитие не только бокс, но и другие виды единоборств, все горожане получат доступ к спорту.

Одним из вопросов, поднятых на совещании, стала организация медицинского сопровождения подготовки юных спортсменов. Руководители местных спортивных школ рассказали, что у них нет доступа к специализированным спортивным врачам. Для оформлении допусков к соревнованиям приходится ездить в Екатеринбург. Губернатор поручил минздраву заняться проработкой проекта по созданию специальных физкультурных диспансеров и, в первую очередь, в самом удаленном от областного центра Северном управленческом округе.

Также во время рабочей поездки в Краснотурьинск Евгений Куйвашев осмотрел площадку строительства еще одного объекта социальной инфраструктуры – школы № 2 на улице Металлургов.

Завершился визит рабочей встречей с главой Краснотурьинска. Отметив высокий уровень спортивной инфраструктуры города, губернатор вместе с тем сказал о наличии проблем, требующих оперативного решения. Так, по мнению главы региона, необходимо оборудовать на территории школы № 23 стадион, где смогли бы заниматься не только учащиеся, но и дети из близлежащего микрорайона. Также губернатор указал на необходимость отремонтировать около 90 километров автодорог города.