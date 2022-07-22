В Серове проработают механизм предоставления медработникам жилья в соцнайм

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Серовский городской округ. Он обсудил с главой муниципалитета Василием Сизиковым реализацию программы переселения из аварийных домов, газификацию, обеспечение жильем врачей и педагогов, а также развитие коммунального комплекса.

"Жизнь на севере не простая – здесь климатические условия более суровые, а областной центр не так близко. Именно поэтому так важно, чтобы люди могли здесь жить комфортно. Тем более, что экономические показатели за последний год выросли. Я уверен – качество жизни должно и может быть одинаковым и в 50 километрах от Екатеринбурга, и в 500 километрах. Это касается всех территорий – северных, южных, западных и восточных. Именно эту задачу я поставил перед правительством, министрами и главами территорий", – сказал в ходе визита глава региона.

Губернатор отметил, что неоднократно бывал в Серове, и каждый раз видит здесь новые позитивные изменения – строятся школы, жилье, спортобъекты, улучшается качество дорог, жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, принимаются меры для решения кадровых проблем в здравоохранении (в частности, выделяется жилье для приехавших специалистов).

Отдельное внимание в ходе рабочей встречи было уделено ситуации с расселением аварийного жилья в ГО. Губернатор встретился с будущими жильцами новой девятиэтажки в микрорайоне Восточный. Ключи от квартир в ней вскоре получат 103 переселенца. Еще 12 квартир городские власти приобрели для медицинских работников. Глава региона поручил Василию Сизикову проработать механизм, когда персонал больниц, отработав определенный срок, мог бы получить жилье в соцнайм.

До 2025 года в Свердловской области предстоит расселить 20,4 тысячи жителей из почти 1,5 тысячи аварийных домов. Реализация программыидет опережающими темпами: сегодня ключи от нового жилья получилиуже 12,6 тысячи человек.

Также во время поездки глава Среднего Урала проверил, как решается вопрос с догазификацией жилья, по которому он давал поручение в прошлом году. Тогда же была разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза, необходимые для прокладки 7 километров газопровода. После чего в городе стартовали работы, которые должны завершиться летом 2023 года. Два десятка домов уже подали заявку на подключение. Благодаря региональной программе газификации газом обеспечат 189 жилых домов и несколько нежилых объектов, передает департамент информполитики Свердловской области.