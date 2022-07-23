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23 июля 2022, 10:01

Первый день ярмарки изделий ГУФСИН в Екатеринбурге принес 1,7 млн рублей

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Выставка продолжит работу сегодня. Вход свободный. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

22 июля в Екатеринбурге открылась XI специализированная выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН. Первый день принес 1,7 миллиона рублей. Эта сумма включает в себя продажу изделий и заключение договоров.

По традиции, экспозиция разместилась на площадке перед Дворцом молодежи и внутри здания. Посетителям был представлен широкий ассортимент продукции по всем основным отраслевым направлениям: металлообработка, деревообработка, мебельное и швейное производство, товары народного потребления и сувенирная продукция.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Свои изделия на выставку представили 22 учреждения ГУФСИН России по Свердловской области. Также участие приняли Курганская, Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ, впервые — Пермский край и Кировская область. У каждого свой выставочный стенд.

По данным пресс-службы свердловского Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России, рекорд по продаже своих работ установила краснотурьинская колония ИК-3. Она реализовала продукции и заключила договоров на 370 тысяч рублей. В 2021 году учреждение также было рекордсменом по продажам, но за два дня продало товаров на 320 тысяч.

Выставка продолжит работу сегодня. Вход свободный.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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