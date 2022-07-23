Полиция Екатеринбурга составила 11 протоколов за незаконную продажу на Плотинке

Профилактические мероприятия будут продолжены в других районах города. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели рейд "Улица-Бар". Особое внимание было уделено профилактике преступлений и правонарушений, а также ситуации с незаконной торговлей на Плотинке.

Правоохранители выявили несанкционированные пункты продажи мороженого, игрушек, кальянов, а также аттракционы "Лопни шарик". По данному факту было составлено 11 административных протоколов. В свою очередь, представители администрации Ленинского района, которые также участвовали в мероприятии, составили 11 протоколов за торговлю в неположенных местах.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Кроме того, в подвальном помещении дома на переулке Банковский обнаружено заведение, где без соответствующей лицензии реализовывался крепкий алкоголь. Хозяин точки не смог предоставить необходимые документы. Вся тара со спиртосодержащей жидкостью изъята и направлена на экспертизу. Помещение опечатано, проводится проверка.

Как отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, профилактические мероприятия будут продолжены в других районах города.