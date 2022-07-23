Богдановы из Режа признаны "Золотой семьей" России

Торжественное награждение победителей пройдет в ноябре в Москве. Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Семья года". Надежда и Роман Богдановы из Режа победили в одной из номинаций.

Они признаны "Золотой семьей". В браке Богдановы с 1973 года. Всю жизнь оба трудились на Режевском металлургическом заводе. После выхода на пенсию продолжают вести активный образ жизни. Воспитывая своих детей, супруги прививали им любовь к Родине, к труду и творчеству, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В 1995 году во время боевых действий в Чечне погиб сын Алексей. Указом президента РФ Владимира Путина он посмертно награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. С 1996 года в память о нем проходит ежегодный детско-юношеский турнир по настольному теннису. С того же времени Надежда начала общественную деятельность в Совете солдатских матерей, а с 2014 года стала председателем такого комитета в Реже.

Старшая дочь Елена окончила Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер, вышла замуж. Младшая — Юлия — окончила с красным дипломом Уральский государственный педагогический университет. В 2007 году у девушки вышел сборник стихов, через год по ним был поставлен спектакль студенческим театром.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится с 2016 года. Всего в оргкомитет национального первенства в 2022 году поступило 353 представления на семьи, которые одержали победу в региональных этапах. В финале пять номинаций: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций".

Торжественное награждение победителей пройдет в ноябре в Москве.

Напомним, в Свердловской области на протяжении 30 лет проводится региональный конкурс "Семья года". Ежегодно в нем принимают участие более 300 семей.