В Свердловской области зарегистрировано 17,4 тысячи новых предприятий

За первые 6 месяцев 2022 года число занятых в сфере МСП увеличилось на 33 665 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области растет число субъектов малого и среднего бизнеса. Положительная динамика касается общего количества предприятий, а также вновь зарегистрированных.

По данным и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, по состоянию на 10 июля количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе составило 190 799. Это на 947 единиц больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество новых составило 17 420 (+802).

"То есть, несмотря на стрессовость ситуации, вызванной санкционным давлением, сектор МСП в регионе сохраняет стабильность и имеет потенциал для дальнейшего развития", — отметил он.

Сектор малого и среднего бизнеса Среднего Урала — один из крупнейших в России. Он обеспечивает занятость 863 274 человек, что превышает 40% от общего числа трудящихся. За первые 6 месяцев 2022 года число занятых в сфере МСП увеличилось на 33 665 человек, главным образом за счет самозанятых. Всего насчитывается 145 258 таких граждан.

Как уточняют в департаменте информполитики региона, при участии свердловского правительства и бизнес-сообщества постоянно совершенствуются механизмы поддержки предпринимательства, доступны финансовые, образовательные, консультационные, организационные инструменты. Кроме того, всем желающим предоставляется возможность начать свое дело с нуля.

"У нас действует специальный образовательный курс "Стартуй уверенно". Здесь начинающий предприниматель знакомится с процессом запуска бизнеса — от идеи, ее анализа до старта, учится составлять бизнес-план, оценивать риски. Очередной курс этой программы стартует 1 августа. Подчеркну, это бесплатно", — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.