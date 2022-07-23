Кабмин РФ расширил возможности регионов по финансированию модернизации службы 122

Единая диспетчерская служба была создана по поручению президента РФ. Фото: Галина Соловьева

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь регионы смогут быстрее завершить модернизацию единой информационно-справочной службы 122 и развернуть необходимое количество кол-центров.

Благодаря документу у субъектов РФ расширяются полномочия по использованию бюджетных средств, выделенных на эти цели. Речь идет об увеличении лимитов на закупку программного обеспечения, необходимого для функционирования службы. Если раньше на это можно было потратить 37,5% выделяемых средств, то теперь 66,3%.

Кроме того, с 39,3 до 65,2% увеличена предельная величина расходов на приобретение серверного и коммутационного оборудования и оснащение рабочих мест. Также расширен лимит на оплату труда подрядчика, который занимается созданием сервиса — с 8,1 до 26,8%.

Как уточняется на сайте Правительства России, "объем федерального финансирования на создание и развитие службы 122 в 2022 году составляет 700 млн рублей. Региональные власти могут самостоятельно выбирать необходимые объемы финансирования работ в рамках расширенных лимитов".

Напомним, Единая диспетчерская служба была создана по поручению президента РФ. Первые подразделения начали работать осенью 2020 года. Операторы службы могут помочь вызвать врача на дом, а также проконсультировать, как вести себя при симптомах различных заболеваний.