Свердловская спортсменка стала обладателем Кубка губернатора по конкуру

Кроме денежного приза и кубка, спортсменка получила сертификат на покупку спортивного снаряжения. Фото: Павел Ворожцов

В турнире приняли участие 150 спортсменов из десяти регионов страны. Призовой фонд составил 750 тысяч рублей.

Высота препятствия на маршруте Гран-при была установлена на 135 сантиметров, и лучше всех дистанцию прошла спортсменка из КСК "Дубрава", мастер спорта Дарья Трофимова. Вместе со своей лошадью Идалией она не набрала ни одного штрафного очка.

Всадница получила из рук министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта золотой кубок и сертификат на денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Идалию тоже не оставили без награды: кобыла получила тазик сладкой моркови и наградную попону.

Второе место заняла Анастасия Пушкарева из Красноярского края на коне Агат — она уступила свердловчанке в результате перепрыжки. Третье место заняла Кристина Журавлева на лошади Духессе. После награждения всадницы совершили традиционный круг почета.

Участие в мероприятии приняли председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что кубок губернатора Свердловской области по конкуру проводится с 2009 года, и каждый собирает большое число зрителей и участников.