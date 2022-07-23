Опубликована программа празднования 300-летия Нижнего Тагила

Отмечать юбилей будут три дня. Фото: афиша 300-летия Нижнего Тагила

Нижний Тагил отметит свой 300-летний юбилей с размахом. Праздновать День города там будут целых три дня.

Развлекательная программа включает в себя как культурные, так и спортивные мероприятия. Афишу, с которой ознакомилась "Областная газета", опубликовал глава города Владислав Пинаев на личной странице "ВКонтакте".

В числе приглашенных звезд автор и исполнитель нашумевшего хита "Ягода Малинка" Хабиб (с 22:00 до 22:50 12 августа) и группа "На-На" (с 22:00 до 23:00 13 августа). Оба выступления состоятся на площади у "Современника".

Самым насыщенным станет 13 число (суббота). Для горожан будут открыты 12 площадок, в том числе две в Нижнетагильском городском парке культуры и отдыха им. Бондина, по одной в Театральном сквере, на Лисьей горе. На набережной Тагильского пруда с 23:30 до 00:30 пройдет первый фестиваль фейерверков.

В третий день празднования, 14 августа, планируется открыть стелу в честь присвоения Нижнему Тагилу звания "Город трудовой доблести". Ранее сообщалось, что ее каркас привезли на Привокзальную площадь.

Напомним, Екатеринбург отметит свое 300-летие в 2023 году.