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Общество
24 июля 2022, 11:04

Спасатели проверяют частные дома свердловчан на пожарную безопасность

  Юлия Пастух
Сотрудники МЧС

Проверка уже прошла в частном секторе Верхотурья и Серовского ГО. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В связи с большим количеством пожаров в частном секторе на Урале спасатели ГУ МЧС вышли в рейды по частным жилым домам Свердловской области.

Во время обходов специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности и проводят профилактические беседы.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Так, в Верхотурье спасатели напомнили жителям о необходимости убирать с участка мусор, горючие материалы, а также косить траву. Уральцам рассказали об алгоритме действий при возгорании в доме.

В Серовском городском округе сотрудники МЧС провели рейдовый осмотр частного жилого сектора. Спасатели обратили особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в быту, отметив важность содержания электропроводки в исправном состоянии и соблюдения мер предосторожности при выполнении пожароопасных работ.

Областная газета Свердловской области

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