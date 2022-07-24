Спасатели проверяют частные дома свердловчан на пожарную безопасность

В связи с большим количеством пожаров в частном секторе на Урале спасатели ГУ МЧС вышли в рейды по частным жилым домам Свердловской области.
Во время обходов специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности и проводят профилактические беседы.
Так, в Верхотурье спасатели напомнили жителям о необходимости убирать с участка мусор, горючие материалы, а также косить траву. Уральцам рассказали об алгоритме действий при возгорании в доме.
В Серовском городском округе сотрудники МЧС провели рейдовый осмотр частного жилого сектора. Спасатели обратили особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в быту, отметив важность содержания электропроводки в исправном состоянии и соблюдения мер предосторожности при выполнении пожароопасных работ.