Юбилейная Ирбитская ярмарка примет около 40 тысяч гостей

Гости смогут познакомиться с традициями коренных народов Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

С 12 по 14 августа в Свердловской области пройдет XXИрбитская ярмарка. Она соберет более 500 участников и порядка 40 тысяч гостей.

Гости смогут познакомиться с традициями коренных народов Среднего Урала и историей единственного в стране мотоциклетного завода. Также в рамках мероприятия пройдут форум предпринимателей Восточного управленческого округа и конкурс лучших продовольственных товаров.

Ирбитская ярмарка — одна из старейших в России, ее ежегодно проводили с 1643 года по 1929 год. При поддержке правительства Свердловской области ее возобновили в 2003 году.

На "Чайной улице" ярмарки разместятся национальные подворья Башкортостана, Татарстана, Узбекистана, Чеченской республики, Киргизии, а также русское и русско-казачье. Здесь же представят коллекцию самоваров, в которой есть 415-литровый. Выпить чай из него смогут одновременно 2,5 тыс. человек.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Культурная программа развернется на 14 площадках Ирбита. Так, в парке 40-летия Комсомола впервые пройдет фестиваль ландшафтного театра "Ирбея".