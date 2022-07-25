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25 июля 2022, 11:06

В Екатеринбурге приставы вскрыли квартиру, чтобы вернуть жильцам подъезда воду. Видео

  Юлия Пастух
Приставы у входной двери

У людей более месяца не было холодной воды. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы восстановили подачу холодной воды жителям многоквартирного дома по ул. Советской.

Воды не было более месяца из-за хозяина квартиры со второго этажа, не пускавшего к себе домой для проведения работ по замене труб. По словам соседей, мужчина вел себя агрессивно. Управляющая компания обратилась в суд, который встал на сторону жильцов — сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Видео: ГУФССП по Свердловской области

Судебный пристав выехал на  адрес должника. В добровольном порядке мужчина не исполнил решение суда, дверь не открывал, было принято решение осуществить её демонтаж. Лишь после его начала, услышав шум, должник предоставил доступ специалистам в свою квартиру для ремонтных работ.

Областная газета Свердловской области

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