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Общество
25 июля 2022, 13:55

На Урале хозяин собаки заплатит 200 тысяч двум покусанным школьникам

  Юлия Пастух
Ребенок и собака

Несовершеннолетние проходили длительную медицинскую реабилитацию. Фото: Алексей Кунилов

В Березовском мужчина выплатит компенсацию морального вреда в пользу подростков, на которых набросилась его собака.

Животное сорвалось с цепи, выбежало на улицу и напало на 15-летнего школьника, который шел в направлении ул. Мира по частному сектору г. Березовского. Собака укусила подростка за ногу. Через 20 минут та же собака догнала 12-летнего школьника, повалила его на землю и покусала в предплечья и левую голень, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге несовершеннолетние проходили длительную медицинскую реабилитацию.

Прокуратура Березовского обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяина собаки по 100 тыс. рублей в пользу каждого ребенка. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства в полном объеме.

Областная газета Свердловской области

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