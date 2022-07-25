Молодые свердловчане примут участие в экофоруме на Камчатке

Второй этап форума "Экосистема. Заповедный край" пройдет в Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября. На мероприятии соберутся молодые лидеры НКО и экологических проектов, волонтеры и популяризаторы "зеленой" повестки. Заявку на участие можно подать до 29 июля.

Молодые люди поделятся удачными кейсами по охране окружающей среды и повышению экологической грамотности у сверстников. Свердловские юные экоактивисты говорят о том, что при желании начать заботиться об окружающей среде можно самостоятельно:

"Людям, которые хотят разбираться в экотеме, нужно проанализировать все актуальные проблемы в регионе. Куда и что можно сдавать на переработку, где есть пункты РСО и какие существуют экопроекты. Можно самостоятельно изучить вопросы в интернете, почитать про глобальное потепление, "быструю" моду, уничтожение среды обитания живых существ, посмотреть документальные фильмы на эти и околоэкологические темы", – поделилась эко-активист Дина Хитрова.

Региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!" Анастасия Ростилова представит свердловскую экообщественность на Камчатке. Ее задача – рассказать, какие шаги может сделать для сохранения природы каждый, даже подросток. Девушка говорит о том, что на форуме открываются новые возможности для взаимодействия с властью:

"Большая польза форума в том, что ты находишь единомышленников. Кроме того, в формате диалога можно напрямую пообщаться с представителями исполнительной власти и людьми, принимающими решения в сфере экологии, предложить им свои идеи и решения проблем", – рассказала Анастасия Ростилова.

Отметим, последние встречи экофорума прошли в Вологодской области: на него было подано порядка двухсот заявок. Поддержку Росмолодежи получили 13 проектов на общую сумму более 5,5 млн рублей. Общее количество участников форума в 2022 году составит порядка восьми тысяч человек.