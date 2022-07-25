130 курсантам УрЮИ МВД вручили дипломы

Восемнадцать человек окончили вуз с отличием. Фото: Валерий Горелых

Сегодня на площади Советской Армии в Екатеринбурге торжественно вручили дипломы о высшем образовании 130 лейтенантам полиции Уральского юридического института МВД России.

Восемнадцать курсантов окончили вуз с отличием, еще один — с золотой медалью. Еще десять являются мастерами или кандидатами в мастера спорта. Ряд курсантов получали стипендии президента РФ, МВД России и входили в состав молодежного правительства региона.

Фото: Валерий Горелых

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, выпускников поздравили: начальник ГУ МВД области Александр Мешков, руководитель Управления на транспорте МВД по УрФО Александр Востриков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда.

Фото: Валерий Горелых

"В ближайшее время вы пополните ряды органов внутренних дел различных регионов нашей великой страны! 70 слушателей продолжат службу на территории Свердловской области. Знания, полученные в стенах вашей альма-матер — это залог безопасности граждан и суверенитета нашей страны. Сегодня государство и общество предъявляют самые высокие требования к профессионализму сотрудников полиции. Помните, что отныне каждый из вас представитель государства и закона. От ваших действий зависят судьбы людей. Общаясь с гражданами, сохраняйте порядочность, при этом исключите черствость и формализм", — сказал Александр Мешков.