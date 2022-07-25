На Среднем Урале установлены новые квоты на добычу охотничьих ресурсов

Документом определяется максимальное число животных, которое охотники могут добыть без вреда популяции. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области установили новый лимит и квоты на добычу охотничьих ресурсов, которые будут действовать с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Документом определяется максимальное число животных, которое охотники могут добыть без вреда популяции.

По сравнению с прошлым годом, лимит на добычу косуль, соболей, лосей, медведей и рысей немного увеличился, при этом квоту по барсукам снизили на 6 особей. Согласно новому документу, охотничьими могут стать 5 057 косуль, 751 соболь, 3 571 лось, 794 бурых медведя, 24 рыси и 486 барсуков.

"По данным учета прошлого года численность барсука составляла 7 642 особи, в 2020 году было на 155 особей больше. Численность барсука сложно отследить, так как это норное животное. В засушливое и жаркое лето барсуки покидают норы, в которых проживали много лет, в поисках более благоприятных условий. В результате эти животные не попадают в учет", — рассказал директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.

Также документ определяет квоту по добыче животных для коренных народов Севера — манси. На территории Ивдельского ГО им разрешено добыть 10 лосей, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отметим, что получить разрешение на охоту можно, обратившись лично в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, в отделения МФЦ или заполнив форму на портале госуслуг.