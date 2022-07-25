На Среднем Урале стало пропадать больше людей

Если человек заблудился в лесу, можно разжечь костер, чтобы поисковики нашли грибника по дыму от огня. Фото: Галина Соловьева

Теплая погода и обильный урожай грибов привели к тому, что в регионе увеличилось число людей, потерявшихся в лесах. С начала июля количество заблудившихся свердловчан превысило сто человек.

Как рассказал на пресс-конференции ТАСС основатель поискового отряда "ЛизаАлерт" в Свердловской области Станислав Казаков, к ним ежедневно поступают по семь заявок о пропаже людей. Летом они чаще всего теряются в лесах, что связано со сбором грибов и ягод. Обычно там пропадают пожилые свердловчане, а вот дети и подростки исчезают преимущественно в городах. И тех, и других находят в течение двух суток. В каждом поиске участвуют от 10 до 50 человек — это координаторы, волонтеры и сотрудники МЧС.

— Люди пропадают потому, что пренебрегают правилами безопасности на природе. На самом деле они очень просты. Во-первых, перед походом в лес нужно сообщить об этом родственникам и сказать им примерное время своего возвращения. Второе — возьмите с собой бутылку питьевой воды, поскольку обезвоживание в тайге очень опасно. Третье — обязательно берите заряженный мобильный телефон, чтобы можно было позвонить на единый номер службы спасения 112. Он работает везде, даже без покрытия сети. Четвертое — светлая одежда и дорожный жилет со светоотражающими полосами, чтобы человек мог выделяться на фоне зеленой травы. И самое главное: если вы потерялись, остановитесь и никуда не идите, — отметил Станислав Казаков.

По его словам, в этом году еще не было критических ситуаций, когда людей не находили. Однако есть сложности с нехваткой волонтеров для поисков. Чтобы стать одним из них, можно позвонить по бесплатному номеру отряда "ЛизаАлерт" 8 800 700-54-52 или написать в чат поисковиков в социальных сетях. Со всеми желающими обязательно свяжется координатор, отвечающий за работу с новичками.