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25 июля 2022, 18:04

На Среднем Урале вновь ожидается смог

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Отмена предупреждения в 20:00 26 июля. Фото: Галина Соловьева

Свердловскую область вечером 25 июля вновь накроет смог. Уральские синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Об этом говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

"С 20:00 25 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сказано в сообщении.

Отмена предупреждения в 20:00 26 июля.

Напомним, что до этого смог держался в регионе с 22 по 25 июля.

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Областная газета Свердловской области

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