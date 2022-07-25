На Среднем Урале вновь ожидается смог

Свердловскую область вечером 25 июля вновь накроет смог. Уральские синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.
Об этом говорится на сайте Уральского гидрометцентра.
"С 20:00 25 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сказано в сообщении.
Отмена предупреждения в 20:00 26 июля.
Напомним, что до этого смог держался в регионе с 22 по 25 июля.
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