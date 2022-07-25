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25 июля 2022, 18:26

Центробанк выпустил серебряную трехрублевку к 300-летию Нижнего Тагила

  Юлия Пастух
Монета

Тираж монет — 3 тысячи штук. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России выпустил 3 тысячи серебряных монет номиналом 3 рубля в честь 300-летия Нижнего Тагила.

"Основанный тульскими промышленниками Никитой и Акинфием Демидовыми, Нижний Тагил имеет богатую историю, тесно связанную с развитием промышленности страны. К юбилею города Банк России 25 июля 2022 года выпускает в обращение памятную монету серии "Города", — сообщает пресс-служба финучреждения.

На лицевой стороне монеты изображен герб России, на обратной — Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал", музей-завод истории развития техники черной металлургии и сторожевая башня на Лисьей горе.

Напомним, в августе Нижний Тагил отметит свой 300-летний юбилей с размахом. Праздновать День города там будут целых три дня.

Областная газета Свердловской области

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