Темы дня

Общество
25 июля 2022, 19:16

Президент России учредил День среднего профессионального образования

Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня среднего профессионального образования. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня среднего профессионального образования. Его будут отмечать 2 октября.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования", — говорится в указе.

Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Среднее профессиональное образование можно получить в техникумах, лицеях и колледжах. А также — после окончания 9 класса школы или после 10-11 классов.

Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.07.2022, 20:00 / Общество
В Академическом пожарные машины съехались к детскому саду из-за короткого замыкания
25.07.2022, 19:16 / Общество
Президент России учредил День среднего профессионального образования
25.07.2022, 18:45 / Общество
На Среднем Урале стало пропадать больше людей
25.07.2022, 18:26 / Общество
Центробанк выпустил серебряную трехрублевку к 300-летию Нижнего Тагила
25.07.2022, 18:04 / Общество
На Среднем Урале вновь ожидается смог