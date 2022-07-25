Президент России учредил День среднего профессионального образования

Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня среднего профессионального образования. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня среднего профессионального образования. Его будут отмечать 2 октября.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования", — говорится в указе.

Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Среднее профессиональное образование можно получить в техникумах, лицеях и колледжах. А также — после окончания 9 класса школы или после 10-11 классов.

Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника.