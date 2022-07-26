Более 300 звонков поступило на линию 122 от прибывших на Средний Урал беженцев

Еще в марте свердловское минцифры организовало маршрутизацию звонков через службу 122. Фото: Галина Соловьева

Столько вызовов от граждан из ДНР и ЛНР было обработано за пять месяцев текущего года. Порядка 80% звонков касались вопросов планового приема людей в администрациях муниципалитетов и получения полиса ОМС.

Обращения продолжают поступать на горячую линию. 22 июля туда позвонила акушер с 29-летним стажем Наталья Верютина. Она недавно приехала из Мариуполя и остановилась у знакомых в Верхней Пышме. В планах у женщины работать в роддоме.

Наталье удалось самостоятельно договориться о трудоустройстве. Однако ей не хватало оформления временной регистрации. После обращения на линию специалисты помогут женщине оформить официальный гуманитарный статус, гражданство РФ, чтобы она смогла получить временное убежище и начать работать по профессии.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в работе по поддержке беженцев задействованы все службы и ведомства региона. Вопросы, возникающие у людей, оперативно решают специалисты департамента по труду и занятости, министерства соцполитики, образования, здравоохранения и культуры.

Напомним, еще в марте свердловское минцифры организовало маршрутизацию звонков через службу 122.

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