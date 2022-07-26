Свердловские приюты для бездомных животных получат почти 3 млн рублей

На сегодняшний день в регионе действуют 11 частных и один муниципальный приюты для бездомных животных. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале стартовал прием заявок на получение грантов для организации работы приютов для бездомных животных. Всего на эти цели в областном бюджете запланировано 2,8 млн рублей.

Решение об оказании помощи приютам для животных было принято региональным правительством в июне 2022 года. Подать заявку на получение гранта могут социально ориентированные НКО, у которых есть помещения для содержания животных и которые занимаются этой деятельностью не менее одного года.

Заявки принимаются до 12 августа на сайте департамента ветеринарии Свердловской области. Грант можно будет потратить на стерилизацию животных и обустройство вольеров, добавили в региональном департаменте информполитики.

"Господдержка поможет улучшить условия содержания животных и частично снизить финансовую нагрузку при проведении стерилизации. У нашего фонда есть договорные отношении как с частными лицами, которые принимают собак на передержку, так и с ветеринарной клиникой. Будем подавать заявку на оба направления господдержки", — отметила директор фонда "Зоозащита" Анна Вайман.

На сегодняшний день в регионе действуют 11 частных и один муниципальный приюты для бездомных животных. До 2026 года подобные учреждения должны появиться в каждом управленческом округе Среднего Урала.