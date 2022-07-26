Темы дня

Общество
26 июля 2022, 13:59

Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 7 220 рублей

пенсия

Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Фото: Владимир Мартьянов

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, удваивают фиксированную выплату к пенсии. В этом году повышение составит 7 220 рублей.

Об этом "Парламентской газете" сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, если человеку впервые установили I группу инвалидности, фиксированную выплату могут удвоить до 80-летнего юбилея.

Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата, ее устанавливают для всех в одинаковом размере, на сегодняшней день это 7 220 рублей 74 копейки, и страховая — ее рассчитывают, исходя из количества пенсионных баллов и имеющегося страхового стажа.

Кроме того, надбавка к пенсии положена пожилым людям, у которых есть иждивенцы. Как правило, это дети до 18 лет или старше этого возраста, обучающиеся очно в средних или высших учебных заведениях. Размер доплаты — 1/3 часть фиксированной выплаты на каждого иждивенца.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.07.2022, 18:19 / Общество
Россия покинет проект МКС после 2024 года
26.07.2022, 17:20 / Экономика
Кабмин РФ расширил список соцвыплат для карт "Мир"
26.07.2022, 16:50 / Общество
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на 27 июля
26.07.2022, 16:11 / Экономика
Великобритания внесла губернатора Свердловской области в санкционный список
26.07.2022, 15:43 / Общество
С самой северной базы санавиации в Свердловской области совершено 100 вылетов