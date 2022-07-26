Область на карте

Фото: Редакция газеты «Сысертские вести»

Сквер по проекту школьников, новые аптеки для селян, борьба с «заброшками» – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

Верхние Серги

В Верхних Сергах прокладывают водопровод в южную часть поселка. Как пишет газета «Новое время» со ссылкой на главу городского поселения Владимира Струнина, это позволит обеспечить качественной питьевой водой больше тысячи домовладений и местный многопрофильный техникум. Протяженность водопровода составит три километра, больше половины пути уже пройдено. Параллельно с основными работами подрядчик восстанавливает дорожную сеть для подъезда к домам. Сдать объект обещают к осени.

Третий Северный (Североуральский ГО)

В поселке Третий Северный открылся аптечный пункт на базе ФАПа. Об этом сообщило интернет-издание «ПроСевероуральск.ру» со ссылкой на пресс-службу Североуральской центральной городской больницы. Пункт работает по будням с 8:00 до 14:00 часов, в нем можно купить лекарства первой необходимости, за которыми раньше приходилось ездить в город. В ближайшие дни аптечные пункты начнут работу еще в нескольких поселках Североуральского городского округа: во Всеволодо-Благодатском, Покровске-Уральском, чуть позже в Сосьве и Баяновке. Лекарства и оборудование для них уже закуплены.

Никольское (Сысертский ГО)

В Никольском начали благоустраивать парк по эскизному проекту, созданному школьниками, сообщают «Сысертские вести». Весной ученики школы № 16 задумали создать в селе сквер и от руки нарисовали эскиз. Преподаватель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Кузнецов рассказал об этом главе муниципалитета Дмитрию Нисковских. Тот поддержал идею и лично отправился в Никольское, чтобы встретиться с авторами проекта. После доработки проект получил муниципальное финансирование. Этим летом пройдет первый этап реализации проекта – в сквере обустроят клумбы и пешеходные дорожки.

Артёмовский

В Артёмовском вандалы атаковали фонтан в сквере Победы. Как пишет газета «Всё будет», нарушителей спугнули жильцы соседнего дома, заметившие в окно, что подростки пытаются оторвать от опоры электропередач шкаф управления фонтаном. Это уже не первый случай вандализма в сквере. Днем ранее издание рассказывало о том, как входную группу сквера испортил водитель на минибайке. Сотрудники Жилкомстроя тогда написали заявление в полицию.

Ревда

В Еланском парке Ревды появится специализированная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщают «Городские вести», проект реализуют за счет грантовых средств и при поддержке из местного бюджета. В ближайшие дни в город привезут спецоборудование, в их числе – ручной велотренажер, рули для укрепления плечевого пояса, качели-гнездо, снаряды для развития моторики. Открыть площадку планируют до конца июля, ее содержанием будет заниматься Управление городским хозяйством Ревды.

Байкалово

Администрация Байкаловского района ищет хозяев «заброшек», отмечает «Районная жизнь». Мэрия составила список, в который внесла 39 объектов в райцентре и других селах и деревнях района. Среди них – старые нежилые дома, здания, оставшиеся от сельхозпредприятия «Байкаловский», и даже бесхозный газопровод. Собственников и правообладателей этих объектов просят заявить о себе в течение полутора месяцев. Те объекты, владельцы которых так и не объявятся, примут в муниципальную собственность для решения их дальнейшей судьбы.

Серов

В Серове прошли соревнования по шоудауну – настольному теннису для незрячих людей.В соревнованиях приняли участие 12 игроков из Серова и Краснотурьинска. Как сообщает «Первый в Серове», стол для шоудауна появился в местном отделении Всероссийского общества слепых в 2018 году и до сих пор остается единственным на северном Урале. В ближайшее время планируется приобрести еще один такой стол.