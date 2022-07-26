Депутаты свердловского Заксобрания приняли закон об усилении мер поддержки детей-сирот

Депутаты регионального парламента подготовили документ, который направлен на приведение трех областных законов в соответствие с федеральным. Фото: Галина Соловьева

Во вторник, 26 июля, прошло последнее пленарное заседание весенней сессии Заксобрания Свердловской области. Депутаты в частности одобрили внесение поправок в три региональных закона, касающихся мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты регионального парламента подготовили документ, который направлен на приведение трех областных законов в соответствие с федеральным, говорится на сайте регионального парламента.

"Речь идет о законе "О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области". Он предусматривает корректировку законов "О защите прав ребенка", "Об образовании в Свердловской области" и "О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством", — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Согласно новому документу, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, получили полное право на государственное обеспечение и дополнительные гарантии по соцподдержке в период получения образования.

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