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Общество
26 июля 2022, 15:04

Свердловское Заксобрание одобрило передачу заброшенной больницы в Зеленой роще частнику

Заброшенная больница

Объекты перейдут к АО "Екатерининская больница". Фото: Галина Соловьева

Депутаты Заксобрания одобрили передачу здания заброшенной больницы скорой помощи, расположенного в Екатеринбурге по адресу ул. 8 Марта, 78А, и земельного участка под ним частнику. Объекты перейдут к АО "Екатерининская больница".

Рыночная стоимость полуразрушенного здания больницы составляет 61,5 млн рублей, а стоимость участка под этим объектом — 264,8 млн рублей.

"Объекты передаются в качестве уставного капитала с долей 25% плюс одна акция во вновь создаваемое акционерное общество "Екатерининская больница", чтобы построить на этом месте современный медицинский центр", — говорится в  сообщении пресс-службы регионального парламента.

Отметим, что в прошлом году в здании больницы трижды тушили пожар.

Областная газета Свердловской области

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