Свердловчан одолевает бродячий скот

В Ивделе заблудшая бурёнка мешала движению на перекрестке улиц Бажова и Александра Матросова. Фото: Официальный сайт администрации Ивдельского ГО

Каждое лето администрации муниципалитетов принимают многочисленные жалобы на безнадзорный выпас скота. Предоставленные сами себе животные заходят на чужие огороды, топчут городские клумбы и выбегают на проезжую часть, мешая движению. Власти ведут разъяснительные беседы с владельцами животных, выдают предписания, но этих мер недостаточно.

На помойках и на трассах

Неделю назад под поселком Березники Артёмовского района местные охотники наткнулись в лесу на огромную свалку пекинской капусты. Сообщили в районную администрацию. Прибывшие оттуда специалисты выяснили, что половину свалки уже подъели коровы. Как объяснил глава муниципалитета Константин Трофимов, рогатого скота в поселке немного, и жителям накладно скидываться на пастуха, поэтому животные, как правило, предоставлены сами себе. Соответственно, есть риск отравления животных и переноса инфекционных заболеваний людям.

Жители поселка Ертарского пожаловались главе Тугулымского ГО Николаю Черепанову на коров и гусей – последние облюбовали пляж на местном пруду.

– Год назад мы определили места выпаса, но споры владельцев животных после этого не прекратились. Одни не хотят соблюдать правила содержания домашних животных, другие не хотят мириться с шумом, грязью и навозом от скота. Мы пытаемся их примирить, но не всегда получается, – говорит Николай Черепанов.

Бесконтрольный выпас – беда не только сельской местности. В Ивделе зарегистрированы всего 20 владельцев сельскохозяйственных животных, но и этого, как оказалось, достаточно, чтобы создать проблемы.

– Недавно ехал из Ивделя в Пелым – на перекрестке Данилова–Бажова между машинами преспокойно разгуливала чья-то корова, – рассказывает ивдельчанин Валерий Гутов. – Пришлось остановиться и отвести ее на тротуар. Не раз замечал рогатых на газоне и даже во дворе многоквартирного дома.

Тавдинцы жалуются, что копытные гуляют по всем районам города, «минируя» пути следования и бегая через проезжую часть.

– Пару дней назад на Кирова дорогу перебегали кони. Хорошо, машина передо мной медленно ехала и успела затормозить, иначе была бы беда, – говорит тавдинка Наталья Тимофеева. – Я лошадей люблю, но очень плохо, когда они безнадзорно гуляют по всему городу.

А в Ирбите свиньи нападают на садоводческие товарищества, уничтожая будущий урожай. Правоохранители посоветовали огородникам объединиться и по очереди патрулировать территорию. И это далеко не все примеры.

У властей связаны руки

К сожалению, сегодня у муниципалитетов Свердловской области нет полномочий, чтобы штрафовать за неправильный выпас скота. Если это не повлекло нарушения санитарно-эпидемических правил или животное не нанесло ущерб имуществу, его хозяину можно разве что погрозить пальчиком.

Как рассказал председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области Михаил Копытов, до 2013 года такие вопросы регулировала 39-я статья регионального закона 52-ОЗ, но ее опротестовала прокуратура.

Похожая ситуация сложилась и в других регионах.

– Проблема выпаса скота – давнишняя и очень болезненная для органов местного самоуправления, – комментирует председатель комитета по законодательству в Заксобрании Челябинской области Анатолий Брагин. – Почти 10 лет муниципалитеты говорили о необходимости установить ответственность за безнадзорный выпас в местах общего пользования. Мы предпринимали такие попытки, но суды отменяли эти решения, поскольку существующих норм нет в федеральном законодательстве.

Штраф или светоотражатель

С 2018 года регионы получили возможность устанавливать штрафы за выпас скота в городской черте. Федеральный закон о местном самоуправлении был дополнен статьей, разрешившей в рамках правил благоустройства территории муниципального образования регулировать вопрос охраны газонов, цветников и других мест, занятых травянистыми растениями. В том числе это касалось бесконтрольного выгула скота. Некоторые регионы уже воспользовались этой возможностью и начали принимать поправки в областные законы об административных правонарушениях.

Первой стала как раз Челябинская область, принявшая поправки в 2019 году: для граждан штрафы за выпас скота в неположенных местах составляют от одной до трех тысяч рублей. Протоколы о правонарушениях составляют должностные лица органов местного самоуправления, решения по ним принимают административные комиссии. Заплатить штраф за блуждающую корову теперь придется также в Курганской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областях.

В Свердловской области поправки пока только обсуждают.

Как пояснила зампредседателя комитета по аграрной политике и земельным отношениям Заксобрания Свердловской области Елена Трескова, на региональном уровне ждут принятия поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штрафы за нарушение требований к содержанию животных. Пока проект принят Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается. После этого можно будет внести законодательные изменения и на региональном уровне.

– Вопрос злободневный, жалобы копились давно, мы составили ряд вопросов к федеральным коллегам: как нам лучше внедрить практику контроля и привлечения к ответственности за безнадзорный выпас скота. В том числе сформулировали и предложения по организации специальных площадок для содержания пойманных животных. В мае-июне запросы были отправлены, и теперь мы ждем конкретных ответов от Федерации, чтобы пустить поправки в работу, – пояснил «ОГ» член комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике Вячеслав Вегнер.

Между тем бывший свердловский фермер, руководитель портала «Фермер.ру» Алексей Воложанин предложил совсем другой вариант решения проблемы:

– Для сельской местности корова, лошадь на улице – это нормальное явление. Когда же речь идет о городской территории, животные доставляют неудобства. Считаю, что в дополнение к штрафам нужны альтернативные методы решения проблемы. Собственники должны позаботиться и снабдить животных светоотражающими элементами. Хорошая идея – повесить на коров GPS-трекеры, благо стоят они в пределах пяти-семи тысяч. И пусть вся эта информация стекается в администрацию города, чтобы в случае необходимости можно было связаться с хозяином.

На свалке животные рискуют проглотить полиэтилен и откинуть копыта. Фото: Михаил Дудин / «Егоршинские вести»

Фото: Михаил Дудин / «Егоршинские вести»