В России хотят запретить списывать прожиточный минимум с пенсионеров-должников

Законопроектом планируется защитить права граждан на сохранение прожиточного минимума. Фото: Галина Соловьева

У россиян с долгами менее 100 тысяч рублей, которые можно взыскать через работодателей и ПФР, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект группа депутатов планирует внести в Госдуму 27 июля.

Предполагается, что инициатива поможет устранить пробел, возникший после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки. Таким образом, будут защищены наиболее уязвимые категории граждан — в 2020 году должниками были более 1,3 млн пенсионеров.

"Именно от этой категории людей было много обращений, их мы и хотим защитить. Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума. Также сюда мы подключаем работодателей, так как многие кредиторы обращаются не к приставам, а напрямую к бухгалтерию организации, где трудится должник", — отметила один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Наталья Костенко.

Законопроект уже концептуально поддержали в Минюсте и Федеральной службе судебных приставов, пишут "Известия".

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