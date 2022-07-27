Свердловчанам рассказали, как правильно выбрать безопасный арбуз и дыню

Бахчевые не должны лежать навалом и продаваться частями. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области стартовал сезон торговли арбузами и дынями. Как выбрать безопасные плоды, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, сочный и сладкий арбуз может стать причиной плохого самочувствия и даже появления признаков пищевого отравления. Избежать этого можно, соблюдая простые правила:

торговая точка, где вы планируете приобрести арбуз или дыню, не должна находиться у дороги. Обратите внимание на наличие навеса, стеллажей, вывески с наименованием предприятия;

не стесняйтесь и попросите документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции;

помните, бахчевые не должны лежать навалом и продаваться частями — на месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы, особенно в жару;

перед употреблением поверхность арбуза (дыни) необходимо промыть водой, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть;

по величине лучше выбрать арбуз, который удастся съесть за один день. Если все-таки он остался, закройте срез пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

По данным надзорного ведомства, за истекший период 2022 года исследовано 5 проб бахчевых культур (арбузы и дыни). По результатам проведенных испытаний все пробы соответствовали требованиям нормативных документов.