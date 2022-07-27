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Общество
27 июля 2022, 12:56

Стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения

На выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года избиратели смогут проголосовать по месту нахождения — на выбранном избирательном участке в границах Свердловской области. 

Если в день голосования избиратель будет находиться не по месту регистрации (прописки), он может воспользоваться технологией "Мобильный избиратель" и выбрать удобный для себя избирательный участок. 

Для этого необходимо подать заявление. После этого избирателя исключат из списка избирателей на участке по месту жительства и включат в список на выбранном участке. 

С 27 июля по 7 сентября подать такое заявление можно: 

– на сайте Госуслуг; 

– лично в любом из 124 офисов МФЦ по всей Свердловской области. Также записаться для подачи заявления можно через мобильное приложение ВнеОчереди, через официальный сайт Многофункционального центра или по телефону (343) 273-00-08; 

– в территориальной избирательной комиссии. 

С 31 августа по 7 сентября 2022 года включительно подать заявление можно будет и в участковую избирательную комиссию. 

Завершение срока приема заявлений по механизму "Мобильный избиратель" — 7 сентября 2022 года. 

Напомним, в рамках механизма "Мобильный избиратель" на выборах Губернатора Свердловской области поменять избирательный участок можно только в пределах Свердловской области. На выборах местного уровня механизм "Мобильный избиратель" не используется.

Областная газета Свердловской области

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