Стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения

На выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года избиратели смогут проголосовать по месту нахождения — на выбранном избирательном участке в границах Свердловской области.

Если в день голосования избиратель будет находиться не по месту регистрации (прописки), он может воспользоваться технологией "Мобильный избиратель" и выбрать удобный для себя избирательный участок.

Для этого необходимо подать заявление. После этого избирателя исключат из списка избирателей на участке по месту жительства и включат в список на выбранном участке.

С 27 июля по 7 сентября подать такое заявление можно: – на сайте Госуслуг; – лично в любом из 124 офисов МФЦ по всей Свердловской области. Также записаться для подачи заявления можно через мобильное приложение ВнеОчереди, через официальный сайт Многофункционального центра или по телефону (343) 273-00-08; – в территориальной избирательной комиссии.

С 31 августа по 7 сентября 2022 года включительно подать заявление можно будет и в участковую избирательную комиссию.

Завершение срока приема заявлений по механизму "Мобильный избиратель" — 7 сентября 2022 года.

Напомним, в рамках механизма "Мобильный избиратель" на выборах Губернатора Свердловской области поменять избирательный участок можно только в пределах Свердловской области. На выборах местного уровня механизм "Мобильный избиратель" не используется.