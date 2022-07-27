Свердловские предприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель промышленного туризма

В сборник попали "Северский трубный завод" и "Уралхиммаш". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Северский трубный завод (входит в ТМК) из Полевского и "Уралхиммаш" из Екатеринбурга вошли в экскурсионный онлайн-путеводитель по российским промышленным предприятиям. Сборник создан по инициативе Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга.

На "Северском трубном заводе" для туристов представлена, в частности, доменная печь — единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века. Здесь можно познакомиться с профессией металлурга, увидеть как "рождается" сталь.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На "Уралхиммаше" посетителей знакомят с процессом производства гигантских сосудов и аппаратов высокого давления. А для любителей истории промышленности советского периода и тех, кто хочет знать больше о современном российском машиностроении, подготовлена экскурсия.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, в 2020 году губернатор Свердловской области подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив о развитии промышленного туризма на Среднем Урале.

"Промышленный туризм — важная составляющая в продвижении регионального туристического и промышленного бренда. Благодаря наследию Демидовых на территории региона сформировались исторические и культурные объекты промышленного туризма, а современные промышленные объекты, начинающие свою историю с советских времен, открываются для туристов", — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В 2022–2023 годах в Свердловской области для промтуризма будут открыты 38 предприятий, которые смогут посетить 100 тысяч человек, а турпоток на фабрики и заводы будет увеличен на 20%, передает департамент информполитики Свердловской области.

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