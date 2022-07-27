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Общество
27 июля 2022, 14:50

Кабмин увеличил размер компенсации на ремонт жилья после ЧС

разрушенный из-за ЧС дом

Сумма размера компенсации выросла на тысячу рублей за "квадрат". Фото: Павел Ворожцов

Правительство России проиндексировало размер компенсаций на капремонт жилья, поврежденного в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь на восстановление 1 квадратного метра будет выделяться 7 тысяч рублей вместо 6 тысяч. "Исходя из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые региональным бюджетам на выплату компенсации", — говорится на сайте кабмина.

Кроме того, изменены параметры софинансирования. Так, в случае ЧС федерального или межрегионального характера государство профинансирует капремонт поврежденных помещений, выплаты на строительство или приобретение нового жилья на 100%. Если регионального — трансферт будет рассчитан исходя из финансовой обеспеченности того или иного субъекта.

Областная газета Свердловской области

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