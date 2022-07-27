Шесть достопримечательностей Среднего Урала поборются за премии журнала Russian Traveler

По мнению замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, на премию заявлены по-настоящему известные атрибуты региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уникальные места, турмаршруты, события и блюда Свердловской области поборются за премии журнала Russian Traveler, который отбирает главные достопримечательности России. Речь идет о Демидовском маршруте, парке "Оленьи ручьи", эко-тропе "Веселые горы", музейном комплексе УГМК, фестивале Ural Music Night и пельменях с редькой.

По мнению замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, на премию заявлены по-настоящему известные атрибуты региона.

"Этот конкурс позволяет совершенно по-новому взглянуть на то, как много реально крутых туристических локаций у нас в стране, и, конечно, вызывает желание ближе познакомиться с нашей родной Свердловской областью", — сказал он.

Музейный комплекс УГМК поборется за премию в номинации "Культурно-исторический объект", "Оленьи ручьи" представлены в номинации "Природные объекты", тропа "Веселые горы" — в номинации "Экомаршрут", уральские пельмени с редькой — в номинации "Национальное блюдо", Ural Music Night — в номинации "Фестиваль/Праздник", а Демидовский маршрут — в номинации "Экскурсионный турмаршрут".

В департаменте информполитики Свердловской области пояснили, что проголосовать за достопримечательности Среднего Урала можно вплоть до 30 сентября на официальном сайте конкурса.

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