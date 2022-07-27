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Общество
27 июля 2022, 16:41

На Среднем Урале в сельских почтовых отделениях пройдет масштабная модернизация

  Юлия Пастух
Отделение "Почты России"

Посетители смогут получить ряд государственных и муниципальных услуг и даже измерить уровень кислорода в крови. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области запускается масштабная программа по модернизации сельских отделений "Почты России". До конца года работы проведут в 41 офисе.

В отделениях обновят системы отопления, установят пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, кондиционеры. Для удобства маломобильных людей здания оборудуют пандусами, широкими дверными проемами и кнопкой вызова персонала. Ремонт будет сделан при поддержке "Единой России".

Кроме того, в обновленных офисах появится возможность подтверждать или восстанавливать доступ к Госуслугам, распечатывать или сканировать документы, получать ряд государственных и муниципальных услуг через оператора. Также посетители смогут самостоятельно измерить температуру, давление и уровень кислорода в крови. Для этого будет закуплено все необходимое медоборудование.

По словам директора УФПС Свердловской области Дмитрия Киселева, это первая подобная модернизация сети почтовых отделений в регионе. В итоге порядка 100 тысяч жителей смогут получить почтовые, финансовые и государственные услуги в современных комфортных условиях.

"Мы понимаем, что наше присутствие в малых поселениях крайне важно – почтовые отделения должны повышать качество жизни людей и выравнивать сервисные возможности на всей территории страны", – сказал Дмитрий Киселев.

Областная газета Свердловской области

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