Екатеринбуржцы собрались у генконсульства США, чтобы почтить память погибших детей Донбасса

Акция, которая длилась чуть больше часа, собрала несколько сотен екатеринбуржцев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В среду, 27 июля, по инициативе екатеринбургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" у стен бывшего генконсульства США прошла траурная акция, на которой почтили память детей, погибших на Донбассе. Вдоль здания были выставлены фотографии с их историями.

Мероприятие, которое длилось чуть больше часа, собрало несколько сотен екатеринбуржцев.

"Среди погибших есть не только школьники, подростки, но и младенцы. Мы считаем, что конфликт был спровоцирован в том числе и решением западных стран, Евросоюза, поэтому местом проведения мы выбрали именно здание бывшего генконсульства Америки", — пояснил руководитель отделения МГЕР Даниил Тупица.

Отметим, что сегодня по решению главы ДНР Дениса Пушилина в республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе, траурные мероприятия проходят также в России, Абхазии и Южной Осетии. С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли сотни детей, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Первые беженцы с Донбасса прибыли в Свердловскую область 1 марта. С момента начала специальной операции на Украине жители Среднего Урала направили в ДНР и ЛНР около 700 тонн гуманитарной помощи.

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