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Общество
27 июля 2022, 21:38

На Среднем Урале создадут интерактивную карту газификации

Газификация

На сегодняшний день в регионе заключено порядка 25 тыс. договоров, однако газ был дан только на 6 тыс. участков. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области поручил разработать интерактивную карту, с помощью которой можно было бы отслеживать темпы подключения газа жителям региона. Такое решение ускорит реализацию президентской программы социальной догазификации.

В рамках поручения главы государства на Среднем Урале уже были составлены подробные планы-графики подключения, определены источники финансирования, установлены льготы и максимальная спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа.

По словам губернатора, на сегодняшний день в регионе заключено порядка 25 тысяч договоров, однако газ был дан только на 6 тысячах участков. Это означает, что до конца года голубое топливо нужно будет подвести к 28 тысячам домов.

"Считаю такую ситуацию недопустимой. Это общая проблема: где-то не дорабатывают газораспределительные организации, где-то местные администрации затягивают рассмотрение заявок на строительство газопроводов, а где-то недостаточно ритмично идет финансирование. Необходимо ускориться на всех этапах газификации", — сказал глава региона на заседании регионального штаба по газификации.

Чтобы не сорвать сроки реализации программы, было поручено разработать интерактивную карту с данными о количестве поданных заявок и уже заключенных договорах с жителями населенных пунктов, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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