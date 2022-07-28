Президент США поддержал идею обмена россиянина Бута на Грайнер

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Президент США Джо Байден поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в России американских граждан. Речь идет о бывшей баскетболистке уральского клуба "УГМК" Бриттни Грайнер и Поле Уилане.

"После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация Байдена предложила обменять Виктора Бута, осужденного российского торговца оружием, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, в рамках потенциальной сделки по освобождению двух американцев, задержанных в России", — передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также сообщается, что предложение было направлено России в июне. Детали не уточняется. Отмечается только, что развитие событий зависит от РФ.

Что известно о делах Бута, Грайнер и Уилана

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. В тот же год в США против него было возбуждено уголовное дело: якобы он намеревался продавать вооружение организации, считающейся в Америке террористической. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены.

Позже Бут был вывезен в Соединенные Штаты. Суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора "с целью убийства граждан США" и материальной поддержке терроризма. Россиянин не признал вину ни по одному пункту обвинения. Федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы.

Бриттни Грайнер задержали 17 февраля этого года в московском аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля. В багаже спортсменки, прилетевшей из Нью-Йорка, нашли 0,702 г гашишного масла, которое запрещено на территории РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы. 27 июля на допросе спортсменка заявила, что привезла в Россию марихуану по ошибке.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также являющийся подданным Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье "Шпионаж". Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.