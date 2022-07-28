В честь 125-летия организатора шахматного движения на Урале выпустили почтовый конверт

На юбилейном конверте изображен портрет Александра Козлова (автор – заслуженный художник России Владимир Бушуев). Фото: пресс-служба Макрорегион "Урал" АО "Почта России"

В Свердловской области выпустили первый конверт, посвященный развитию шахматного спорта в регионе. Он поступил в отделения Екатеринбурга и других муниципалитетов.

Выпуск почтового конверта в честь 125-летия заслуженного тренера РСФСР, организатора шахматного движения на Урале Александра Козлова инициировала Почта России совместно со свердловской Федерацией шахмат. Тираж составляет 200 000 экземпляров.

По данным пресс-службы Макрорегион "Урал" АО "Почта России", праздничное гашение конверта состоится 2 августа на открытии Международного фестиваля по шахматам Kontur Open с участием заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Будет использован специальный почтовый штемпель с надписью "Гордость Урала".

Приобрести памятные конверты можно в почтовых отделениях области. А желающим поставить оттиск спецштемпеля придется обратиться на Главпочтамт (Екатеринбург, ул. Ленина, 39). Конверт содержит знак почтовой оплаты литеру А. Для отправки письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительных марок не потребуется.

"Мы отдаем дань памяти не просто известному шахматисту, а крупному организатору шахматного движения в Свердловской области, учителю шахмат, который познакомил с этой замечательной игрой десятки тысяч человек и дал путевку в большой спорт многим нашим прославленным гроссмейстерам и мастерам: Науму Рашковскому, Георгию Иливицкому, Анатолию Терентьеву и другим", — отметил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Александр Козлов стоял у истоков развития шахматного спорта в Свердловской области. В 1944 году возглавил шахматный кружок во Дворце пионеров и школьников. С 1944 по 1957 годы подготовил свыше 1 800 молодых квалифицированных шахматистов и шашистов. Ему присвоены звания Заслуженного тренера РСФСР и Судьи всесоюзной категории.

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