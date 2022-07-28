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Общество
28 июля 2022, 11:21

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов снова продлили

  Юлия Пастух
Самолет на взлетной полосе

Остальные аэропорты России работают штатно. Фото: Галина Соловьева

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов. Он будет действовать до 5 августа.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано продолжить перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные воздушные гавани России работают штатно. 

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 30 июля.

Областная газета Свердловской области

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