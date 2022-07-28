На поддержку свердловских аграриев выделено еще 11 млрд рублей

Деньги пойдут агрофирмам, которые занимаются растениеводством, животноводством, мясным скотоводством. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области утвердил выделение почти 11 млрд рублей дополнительно на поддержку аграриев. Решение принято на сегодняшнем заседании регионального правительства.

По данным департамента информполитики области, увеличено финансирование региональной госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка". Она продлена еще на два года.

"7,6 миллиарда рублей мы возьмем из областного бюджета, еще 3,3 миллиарда пойдут из внебюджетных источников. Кроме того, рассчитываем на помощь и из федерального бюджета. Деньги будут выделяться до 2027 года и пойдут нашим агрофирмам, которые занимаются растениеводством, животноводством, мясным скотоводством. Мы будем поддерживать и небольшие фермы, и начинающих аграриев", — отметил глава региона.

Известно, что средства также пойдут на техническую и технологическую модернизацию производства. Планируется увеличить объемы переработки и реализации сельхозпродукции, в том числе и на экспорт. В сфере потребительского рынка будет продолжена работа по расширению ассортимента и конкурентоспособности местной продукции.

Напомним, в этом году сельхозпроизводителям будет направлено более 4,2 млрд рублей (из бюджетов всех уровней). Поддержка предоставляется по 31 направлению. В их числе — предоставление грантов "Агростартап", поддержка хлебопекарных предприятий, "молочные" субсидии.