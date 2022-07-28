В Екатеринбурге нашли пропавшего 4-летнего ребенка

Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и профессионализм, проявленные при поиске ее сына. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга нашли и вернули родителям пропавшего ребенка. Инцидент произошел накануне.

Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, к правоохранителям обратилась мама мальчика. Она сообщила, что вечером возвращалась с тремя детьми из гостей. Когда они шли по улице Парниковой, младший ребенок убежал вперед и пропал из виду.

Информация была передана всем комплексным силам полиции. Обнаружить мальчика удалось возле одного из торговых центров на пр. Космонавтов. Ребенка сопроводили в территориальный ОВД и передали родителям. С мамой и папой провели профилактическую беседу об усилении контроля над несовершеннолетним.