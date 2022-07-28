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Общество
28 июля 2022, 13:28

На Среднем Урале 27 человек пострадали от укусов змей

  Юлия Пастух
Змея

Среди пострадавших — двое детей до 14 лет. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области зарегистрировали 27 пострадавших от укусов змей. На восемь из них напали гадюки, на остальных — ужи и медянки.

В черте Екатеринбурга случаев нападения — 10, в Нижнем Тагиле — 4. В Красноуфимском, Каменском районах и в Первоуральске — по 3 случая, в Нижнетуринском, Березовском, Сысертском, Тугулымском городских округах — по одному.

Среди покусанных — двое детей до 14 лет. Все пострадавшие выздоровели, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

На территории региона обитают преимущественно ужи и ядовитые гадюки. Отличить их друг от друга можно по ярко-желтым, оранжевым или белым пятнам на голове (которые есть у ужа). 

"Встречаются как совершенно черные гадюки, так и совершенно черные ужи, у которых цветных "щек" нет. Зато у гадюки в отличие от неядовитых змей есть "шея" — перехват между головой и телом. У ужа голова плавно переходит в тело. На голове гадюк часто хорошо заметен X-образный рисунок. Кончик хвоста может быть ярко-желтый. Кроме того, у нее на спине имеются характерные зигзаги", — пояснили в ведомстве.

Чтобы избежать встречи с ядовитой гадюкой, специалисты советуют в лесу избегать зарослей и выкорчеванных пней (особенно в жару), а на садовом участке следует коротко стричь траву и не допускать скопления разного рода мусора.

После укуса змеи пострадавшему необходимо обязательно обратиться к врачу.

Областная газета Свердловской области

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